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В Харькове на рынке "Барабашово" сгорел 21 павильон

Суббота, 28 ноября 2020, 13:11
В Харькове на рынке Барабашово сгорел 21 павильон
фото ГСЧС

На территории харьковского рынка "Барабашово" в результате пожара уничтожен 21 павильон.

Источник: ГСЧС, полиция Харьковской области

 
все фото ГСЧС

Детали: 28 ноября в 2:39 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове. Горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектная.

Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить около 20 павильонов, которые ночью были закрыты.

На момент прибытия пожарных огонь бушевал на площади 1000 кв.м. Всего для тушения пожара было задействовано около 100 человек личного состава.

 

От огня спасено около 85 павильонов, расположенных на площадке. Однако огонь успел уничтожить 21.

 

Пожар локализован в 4:17, а в 12:50 пожарные окончательно ликвидировали отдельные очаги горения.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Вместе с тем, полиция Харьковской области сообщила, что по факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

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Украинская правда

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Темы: ХарьковпожарторговляГСЧС
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