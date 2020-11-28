Верховний суд відмовив Семенченку у поверненні офіцерського звання

Т.в.о. командувача Нацгвардії у 2015 році позбавив офіцерського звання Семена Семенченка, що на той час був депутатом Верховної Ради. Семенченко оскаржував таке рішення у судах різних інстанцій, в результаті Верховний суд його касаційну скаргу остаточно залишив без задоволення.

Джерело: постанова Верховного Суду, копія документу

Деталі: Відповідне рішення Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду прийняв 16 листопада 2020 року.

Семенченко у суді домагався визнання протиправним та незаконним наказу тимчасово виконуючого обов'язки командувача Нацгвардії України від 22 грудня 2015 року №212 о/с (по особовому складу) щодо позбавлення його військових звань "капітан резерву" та "майор резерву".

Окружний адмінсуд Києва своєю постановою 14 вересня 2016 року адміністративний позов Семенченка задовольнив повністю, проте вже 4 листопада 2016 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував цю постанову.

У 2019 році справу направили на новий розгляд, і Шостий апеляційний адмінсуд також став на сторону Нацгвардії - не повернув позивачу офіцерське звання. Семенченко подав касаційну скаргу на вказане рішення, Верховний суд після розгляду справи цю скаргу залишив без задоволення.

У судовому процесі представник Нацгвардії наголосив, що наказ про позбавлення офіцерського звання Семена Семенченка був виданий на підставі висновків службового розслідування, призначеного командувачем Національної гвардії України відповідно до вимог законодавства.

Позиція прокуратури: У 2016 році слідчі прокуратури заявляли, що Вишгородський районний військовий комісаріат видав Семену Семенченку "завідомо неправдиве" тимчасове посвідчення офіцера запасу.

Прокуратура дійшла висновку, що Семенченко використав цей підроблений документ для прийняття його на військову службу в резерві у військовій частині №3027 (батальйон "Донбас").

Нагадаємо: У січні 2016 року Національна гвардія оприлюднила наказ про позбавлення Семена Семенченка офіцерського звання.

У документі за підписом на той час т.в.о. командувача Нацгвардії Миколи Балана вказано, що на підставі листа військової прокуратури Центрального регіону слід внести зміни у наказ про прийняття Семенченка на службу.

А слова "капітана резерву Семенченка Семена Ігоровича" слід замінити словами "громадянина Семенченка Семена Ігоровича, присвоївши йому первинне військове звання – солдат резерву", йдеться в наказі. Зміни також торкнулися всіх відповідних документів.