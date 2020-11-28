Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховный суд отказал Семенченко в возвращении офицерского звания

Суббота, 28 ноября 2020, 15:32
Верховный суд отказал Семенченко в возвращении офицерского звания

И.о. командующего Нацгвардии Украины в 2015 году лишил офицерского звания Семена Семенченко, который в то время был депутатом Верховной Рады. Семенченко оспаривал такое решение в судах различных инстанций, в результате Верховный суд его кассационную жалобу окончательно оставил без удовлетворения.

Источник: постановление Верховного Суда, копия документа

Детали: Соответствующее решение Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял 16 ноября 2020 года.

Семенченко в суде добивался признания противоправным и незаконным приказа временно исполняющего обязанности командующего Нацгвардии Украины от 22 декабря 2015 №212 (по личному составу) о лишении его воинских званий "капитан резерва" и "майор резерва".

Окружной админсуд Киева своим постановлением 14 сентября 2016 административный иск Семенченко удовлетворил полностью, однако уже 4 ноября 2016 года Киевский апелляционный административный суд отменил это постановление.

В 2019 году дело направили на новое рассмотрение, и Шестой апелляционный админсуд также встал на сторону Нацгвардии - не вернул истцу офицерское звание. Семенченко подал кассационную жалобу на указанное решение, Верховный суд после рассмотрения дела эту жалобу оставил без удовлетворения.

 

В процессе судебного разбирательства представитель Нацгвардии отметил, что приказ о лишении офицерского звания Семена Семенченко был выдан на основании выводов служебного расследования, назначенного командующим Национальной гвардии Украины в соответствии с требованиями законодательства.

Позиция прокуратуры: В 2016 году следователи прокуратуры заявляли, что Вышгородский районный военный комиссариат выдал Семену Семенченко "заведомо ложное" временное удостоверение офицера запаса.

Прокуратура пришла к выводу, что Семенченко использовал этот поддельный документ для принятия его на военную службу в резерве в воинской части №3027 (батальон "Донбасс").

Напомним: в январе 2016 года Национальная гвардия обнародовала приказ о лишении Семена Семенченко офицерского звания.

В документе за подписью в то время и.о. командующего Нацгвардии Николая Балана указано, что на основании письма военной прокуратуры Центрального региона следует внести изменения в приказ о принятии Семенченко на службу: слова "капитана резерва Семенченко" следует заменить словами "гражданина Семенченко, присвоив ему первичное воинское звание - солдат резерва", говорится в приказе.

Изменения также коснулись всех соответствующих документов.

Светлана Кизилова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СеменченкосудНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Семенченко
Семенченко выпустили под домашний арест, ГУР просило отпустить его на войну
О чем Фузайлов, Тимошенко, Аваков и Семенченко рассказывали "Украинской правде" в 2021 году
СБУ направила обвинительный акт по Семенченко в суд
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: