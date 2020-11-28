Верховный суд отказал Семенченко в возвращении офицерского звания

И.о. командующего Нацгвардии Украины в 2015 году лишил офицерского звания Семена Семенченко, который в то время был депутатом Верховной Рады. Семенченко оспаривал такое решение в судах различных инстанций, в результате Верховный суд его кассационную жалобу окончательно оставил без удовлетворения.

Источник: постановление Верховного Суда, копия документа

Детали: Соответствующее решение Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял 16 ноября 2020 года.

Семенченко в суде добивался признания противоправным и незаконным приказа временно исполняющего обязанности командующего Нацгвардии Украины от 22 декабря 2015 №212 (по личному составу) о лишении его воинских званий "капитан резерва" и "майор резерва".

Окружной админсуд Киева своим постановлением 14 сентября 2016 административный иск Семенченко удовлетворил полностью, однако уже 4 ноября 2016 года Киевский апелляционный административный суд отменил это постановление.

В 2019 году дело направили на новое рассмотрение, и Шестой апелляционный админсуд также встал на сторону Нацгвардии - не вернул истцу офицерское звание. Семенченко подал кассационную жалобу на указанное решение, Верховный суд после рассмотрения дела эту жалобу оставил без удовлетворения.

В процессе судебного разбирательства представитель Нацгвардии отметил, что приказ о лишении офицерского звания Семена Семенченко был выдан на основании выводов служебного расследования, назначенного командующим Национальной гвардии Украины в соответствии с требованиями законодательства.

Позиция прокуратуры: В 2016 году следователи прокуратуры заявляли, что Вышгородский районный военный комиссариат выдал Семену Семенченко "заведомо ложное" временное удостоверение офицера запаса.

Прокуратура пришла к выводу, что Семенченко использовал этот поддельный документ для принятия его на военную службу в резерве в воинской части №3027 (батальон "Донбасс").

Напомним: в январе 2016 года Национальная гвардия обнародовала приказ о лишении Семена Семенченко офицерского звания.

В документе за подписью в то время и.о. командующего Нацгвардии Николая Балана указано, что на основании письма военной прокуратуры Центрального региона следует внести изменения в приказ о принятии Семенченко на службу: слова "капитана резерва Семенченко" следует заменить словами "гражданина Семенченко, присвоив ему первичное воинское звание - солдат резерва", говорится в приказе.

Изменения также коснулись всех соответствующих документов.