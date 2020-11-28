Від початку поточної доби, 28 листопада, російсько-окупаційні війська шість разів порушили домовленості щодо режиму "тиші" на Донбасі.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані неподалік населеного пункту Водяне. На цій ділянці з початком доби ворог застосував міномети калібру 120мм та 82мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а в обідній час – ручний протитанковий гранатомет.

Також двічі впродовж доби вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового гранатомета ворог відкривав поблизу Південного. Пострілами з великокаліберного кулемета противник провокував наших захисників у районі Луганського.

Крім того, на Приазов’ї задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Українські військові здійснили радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника, що унеможливило його подальше використання.

Дослівно: "Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає".