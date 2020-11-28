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Российские наемники на Донбассе осуществили пять обстрелов

Суббота, 28 ноября 2020, 17:39

С начала текущих суток, 28 ноября, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили договоренности о режиме "тишины" на Донбассе.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное. На этом участке с начала суток враг применил минометы калибра 120 мм и 82мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в обеденное время - ручной противотанковый гранатомет.

Также дважды в течение суток огонь из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета враг открывал вблизи Южного. Выстрелами из крупнокалиберного пулемета противник провоцировал украинских военных в районе Луганского.

Кроме того, на Приазовье задокументировали пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Украинские военные совершили радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Дословно: "Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет".

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаООСРосcия


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