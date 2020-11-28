Вибори мера Чернівців опинилися під загрозою – ЦВК

До Центрвиборчкому надійшла інформація від Чернівецької міської територіальної виборчої комісії щодо загрози належній організації та проведенню голосування у день повторного голосування на виборах Чернівецького міського голови 29 листопада.

Джерело: пресслужба ЦВК

Деталі: До Чернівецької міської ТВК надійшли подання від місцевих організацій політичних партій про дострокове припинення повноважень членів дільничних виборчкомів, включених до складу комісій від цих організацій.

Відкликати своїх представників хочуть місцеві осередки "Батьківщини"(216 членів ДВК), "Європейської солідарності" (128 членів ДВК), "Нашого краю" (85 членів ДВК), "Рідного міста" (15 членів ДВК).

При цьому подання не містять заяв вказаних осіб про складення повноважень членів дільничних виборчих комісій.

У ЦВК наголосили, що місцеві організації партій не мають повноважень відкликати кандидатури, подані ними до складу виборчих комісій.

Дослівно: "Такі дії організацій партій можуть створити перешкоди в належній підготовці проведення повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови. Зокрема, за певних обставин можуть виникнути проблеми із повноважністю засідань дільничних виборчих комісій – у зв’язку з відсутністю мінімальної кількості членів комісії, необхідної для проведення засідання; із достатністю голосів для ухвалення рішень комісій, а також належною організацією роботи комісій під час голосування та підрахунку голосів виборців.

Центральна виборча комісії зі свого боку вживає заходів щодо забезпечення належної організації повторного голосування в місті Чернівці та закликає відповідні місцеві організації партій, членів виборчих комісій та інших суб’єктів виборчого процесу максимально відповідально та усвідомлено поставитися до своєї ролі в забезпеченні виборчого процесу".

Важливо: Повноваження членів дільничної виборчої комісії припиняються лише з моменту прийняття відповідного рішення ТВК про зміни в складі дільничної виборчої комісії. До прийняття такого рішення члени дільничної виборчої комісії зобов’язані виконувати свої обов’язки.

Неявка на засідання виборчої комісії у день голосування є грубим порушенням законодавства про місцеві вибори та підставою для дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії. Кримінальним кодексом України встановлена кримінальна відповідальність, зокрема за ухилення членів виборчих комісій від виконання своїх обов’язків у роботі комісії без поважних причин.

ТВК зобов’язана встановити підсумки голосування незалежно від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, на яких голосування не було організовано і проведено в день голосування.

Нагадаємо: 29 листопада у Чернівцях повторно голосуватимуть на виборах міського голови, жителі міста обиратимуть між Романом Клічуком та Віталієм Михайлішиним.