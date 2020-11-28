Выборы мэра Черновцов оказалась под угрозой – ЦИК

В ЦИК поступила информация от Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии об угрозе надлежащей организации и проведению голосования в день повторного голосования на выборах Черновицкого городского головы 29 ноября.

Источник: пресс-служба ЦИК

Детали: В Черновицкую городскую ТИК поступили представления от местных организаций политических партий о досрочном прекращении полномочий членов участковых избиркомов, включенных в состав комиссий от этих организаций.

Отозвать своих представителей хотят местные ячейки "Батькивщины" (216 членов УИК), "Европейской солидарности" (128 членов УИК), "Нашего края" (85 членов УИК), "Родного города" (15 членов УИК).

При этом представления не содержат заявлений указанных лиц о сложении полномочий членов участковых избирательных комиссий.

В ЦИК отметили, что местные организации партий не имеют полномочий отзывать кандидатуры, поданные ими в состав избирательных комиссий.

Дословно: "Такие действия организаций партий могут создать препятствия в надлежащей подготовке проведения повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы. В частности, при определенных обстоятельствах могут возникнуть проблемы с полномочностью заседаний участковых избирательных комиссий - в связи с отсутствием минимального количества членов комиссии, необходимых для проведения заседания; с достаточностью голосов для принятия решений комиссий, а также надлежащей организацией работы комиссий во время голосования и подсчета голосов избирателей.

Центральная избирательная комиссия со своей стороны принимает меры по обеспечению надлежащей организации повторного голосования в городе Черновцы и призывает соответствующие местные организации партий, членов избирательных комиссий и других субъектов избирательного процесса максимально ответственно и осознанно отнестись к своей роли в обеспечении избирательного процесса".

Важно: Полномочия членов участковой избирательной комиссии прекращаются только с момента принятия соответствующего решения ТИК об изменениях в составе участковой избирательной комиссии. До принятия такого решения члены участковой избирательной комиссии обязаны выполнять свои обязанности.

Неявка на заседание избирательной комиссии в день голосования является одноразовым грубым нарушением законодательства о местных выборах и основанием для досрочного прекращения полномочий члена участковой избирательной комиссии. Более того, Уголовным кодексом Украины предусмотрена уголовная ответственность, в частности за уклонение членов избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей в работе комиссии без уважительных причин.

ТИК обязана установить итоги голосования независимо от количества избирательных участков в соответствующем округе, на которых голосование не было организовано и проведено.

Напомним: 29 ноября в Черновцах будут повторно голосовать на выборах городского головы, жители города будут избирать между Романом Кличуком и Виталием Михайлишиним.