За добу в світі від коронавірусу померла рекордна кількість людей

Протягом минулої доби Covid-19 виявили у 747 тисяч осіб, це найвищий показник з початку епідемії. Також за добу померли від вірусу рекордні 13,3 тисяч хворих.

Джерело: дані ВООЗ

Деталі: На сайті організації повідомляється про 747 082 нові випадки в світі. Минулий "рекорд" за кількістю тих, що заразився, був 14 листопада, тоді виявили 668 тисяч хворих.

Протягом останньої доби хвороба забрала життя 13 296 заражених, що також стало найвищим показником з початку пандемії.

Загальна кількість хворих у світі вже перевищила 61,29 млн, кількість летальних випадків наблизилося до 1,44 млн.

Більше половини (405 тисяч) з усіх зафіксованих протягом минулої доби випадків припадають на Північну й Південну Америку, за ними йде Європейський регіон, де підтвердили 236 тисяч випадків, на третьому місці - Південно-Східна Азія (53 тисяч).

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COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: За минулу добу, 27 листопада, в Україні зафіксовано черговий рекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу – 16 294, при цьому 184 хворих померло, було госпіталізовано 1 639 осіб.