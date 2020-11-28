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Нових випадків коронавірусу в Україні стало ще більше

Субота, 28 листопада 2020, 07:25
Нових випадків коронавірусу в Україні стало ще більше

За минулу добу, 27 листопада, в Україні зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу – 16 294, при цьому 184 хворих померло, було госпіталізовано 1 639 осіб, одужало 8 897 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО

Деталі: Серед нових хворих – 689 дітей та 631 медпрацівник.

За добу здійснено 67 348 тестувань, зокрема методом ПЛР – 43 458, методом ІФА – 23 890.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.

Найбільше летальних випадків за добу зафіксовано на Дніпропетровщині (20). 15 хворих померли у Києві, 14 – на Донеччині, по 10 – в Івано-Франківській та Херсонській областях.

Що передувало: За добу 26 листопада в Україні зафіксували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували рекордну кількість хворих – 2 069 осіб, померли 192 пацієнти, одужали 8 843 особи.

За числом підтверджених випадків коронавірусу 26 листопада Україна посідає 9 місце серед інших країн світу. 

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

 

Українська правда

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Теми: коронавірус
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