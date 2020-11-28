За сутки в мире от коронавируса умерло рекордное количество людей

На протяжении минувших суток Covid-19 выявили у 747 тысяч человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии. Также за сутки скончались от вируса рекордные 13,3 тысяч больных.

Источник: данные ВОЗ

Детали: На сайте организации сообщается о 747 082 новых случаях в мире. Прошлый "рекорд" по количеству заразившихся был 14 ноября, тогда выявили 668 тысяч заболевших.

На протяжении последних суток болезнь забрала жизни 13 296 зараженных, что также стало самым высоким показателем с начала пандемии.

Общее количество заболевших в мире уже превысило 61,29 млн, число летальных исходов приблизилось к 1,44 млн.

Более половины (405 тысяч) из всех зафиксированных на протяжении минувших суток случаев приходятся на Северную и Южную Америку, за ним идет Европейский регион, где подтвердили 236 тысяч случаев, на третьем месте - Юго-Восточная Азия (53 тысяч).

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COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: За прошедшие сутки, 27 ноября, в Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса – 16 294, при этом 184 больных умерли, были госпитализированы 1639 человек.