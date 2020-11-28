Заступник Єрмака: Ситник має піти з посади голови НАБУ

Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров заявив, що Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти".

Джерело: коментар Татарова виданню "Закон і Бізнес"

Деталі: 19 листопада президент Володимир Зеленський запевняв послів G7, що гарантує збереження посади директора Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.

Кабінет Міністрів під час засідання 26 листопада схвалив проект "перехідного" закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора Національного антикорупційного бюро України до призначення нового очільника.

Татаров, коментуючи це рішення, зазначив, що не хоче оцінювати сам законопроект, проте висловився стосовно ситуації навколо НАБУ.

Заступник Андрія Єрмака назвав НАБУ "не українською історією", яка "знаходиться за межами нашої країни". На переконання Татарова, Ситник не має права очолювати НАБУ.

Пряма мова: "Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем у антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник.

На моє особисте переконання, в НАБУ має бути проведений новий конкурс на посаду директора установи з урахуванням виключно українських інтересів".

Нагадаємо: Володимир Зеленський провів відеозустріч із послами і наголосив, що визнання неконституційними окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України" наразі не створює жодних загроз, що можуть вплинути на легітимність і незалежність як НАБУ, так і його чинного директора Артема Ситника.

Президент тоді зазначив: "Рішення Конституційного суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді".