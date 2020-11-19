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Зеленський пообіцяв послам G7, що Ситник залишиться директором НАБУ

Четвер, 19 листопада 2020, 14:37
Зеленський пообіцяв послам G7, що Ситник залишиться директором НАБУ

Президент Володимир Зеленський запевнив з послів G7, що гарантує збереження посади директора Національного антикоупційного бюро Артемом Ситником попри рішення Конституційного суду.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Рішення Конституційного суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді"

Деталі: 19 листопада Зеленський провів відеозустріч із послами і наголосив, що визнання неконституційними окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України" наразі не створює жодних загроз, що можуть вплинути на легітимність і незалежність як НАБУ, так і його чинного директора.

Сам Артем Ситник зазначив, що повністю погоджується з позицією глави держави та Офісу президента щодо відсутності чинників, які критично впливають на роботу органу. І що рішення КСУ нині не впливає на спроможність НАБУ виконувати обов’язки незалежно та ефективно.

Зазначається, що водночас НАБУ спільно з владою опрацьовуватиме низку потенційних загроз, які можуть створити юридичні колізії через рішення КСУ у майбутньому.

Передісторія: 

  • 28 серпня Конституційний Суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.
  • У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим.
  • У жовтні Окружний адмінсуд Києва, розглядаючи позов колишнього співробітника НАБУ Олександра Карєєва, вирішив, що директор НАБУ Артем Ситник має передати свої повноваження одному із своїх заступників, для виконання рішення КС. Суд встановий термін для виконання рішення - 1 місяць.

Українська правда

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Теми: НАБУ
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