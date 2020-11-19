Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський пообіцяв послам G7, що Ситник залишиться директором НАБУ

Четвер, 19 листопада 2020, 15:37

Президент Володимир Зеленський запевнив з послів G7, що гарантує збереження посади директора Національного антикоупційного бюро Артемом Ситником попри рішення Конституційного суду.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Рішення Конституційного суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді"

Деталі: 19 листопада Зеленський провів відеозустріч із послами і наголосив, що визнання неконституційними окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України" наразі не створює жодних загроз, що можуть вплинути на легітимність і незалежність як НАБУ, так і його чинного директора.

Сам Артем Ситник зазначив, що повністю погоджується з позицією глави держави та Офісу президента щодо відсутності чинників, які критично впливають на роботу органу. І що рішення КСУ нині не впливає на спроможність НАБУ виконувати обов’язки незалежно та ефективно.

Зазначається, що водночас НАБУ спільно з владою опрацьовуватиме низку потенційних загроз, які можуть створити юридичні колізії через рішення КСУ у майбутньому.

Українська правда
Теми: НАБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський пообіцяв послам G7, що Ситник залишиться директором НАБУ

Зеленський підписав закон про штрафи за неносіння масок

Силовики пояснили обшуки у Музеї Революції Гідності: шукають, куди поділись 100 млн

інфографіка Рівень довіри до Зеленського трохи зріс

COVID-19, який знайшли у футболістів збірної у Швейцарії, в Україні не підтвердився

Понад 13 тисяч хворих на COVID за добу в Україні і другий день більше 250 смертей

Усі новини...
НАБУ
Брата Каськіва знову заочно заарештували
На "плівках Вовка" прозвучало прізвище Дубінського
Кримінальну відповідальність за брехню у декларації треба відновити до кінця року – НАЗК і НАБУ
Останні новини
16:01
Європа може уникнути локдаунів, але найближчі 6 місяців будуть важкими - ВООЗ
15:59
В уряді хочуть "перекинути" 50 мільйонів від Євроінвестбанку на вакцини від СOVID-19
15:37
Зеленський пообіцяв послам G7, що Ситник залишиться директором НАБУ
15:27
"За майбутнє" матиме в Луцьку свого мера і найбільше депутатів в міськраді і облраді
15:27
У Мінстратегпромі відповіли на звинувачення Укроборонпрому: Здивовані "демаршем"
15:21
відеоСистема залпового вогню "Буревій" пройшла вогневі випробування
15:19
Якщо 95% людей будуть носити маски, локдауну можна уникнути – ВООЗ
15:12
Лукашенко призначив нового командувача ВВ: якось зламав двері у погоні за активістами
15:06
Мер Івано-Франківська передумав: карантину вихідного дня бути
15:00
У Польщі другий день поспіль - рекордні понад 600 смертей від коронавірусу
Усі новини...