Заместитель Ермака: Сытник должен уйти с должности главы НАБУ

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров заявил, что Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

Источник: комментарий Татарова изданию "Закон и Бизнес"

Детали: 19 ноября президент Владимир Зеленский уверял послов G7, что гарантирует сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.

Кабинет Министров во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины до назначения нового руководителя.

Татаров, комментируя это решение, отметил, что не хочет оценивать сам законопроект, однако высказался относительно ситуации вокруг НАБУ.

Заместитель Андрея Ермака назвал НАБУ "не украинской историей", которая "находится за пределами нашей страны". По мнению Татарова, Сытник не имеет права возглавлять НАБУ.

Прямая речь: "Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнями проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник.

По моему личному убеждению, в НАБУ должен быть проведен новый конкурс на должность директора учреждения с учетом исключительно украинских интересов".

Напомним: Владимир Зеленский провел видеовстречу с послами Большой семерки и отметил, что признание неконституционными отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора Артема Сытника. Президент тогда отметил: "Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ останется на должности".