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Україна 7-ма в світі за швидкістю поширення COVID

Неділя, 29 листопада 2020, 00:30

За кількістю нових випадків COVID-19 Україна посідає 7 місце серед інших країн світу. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Україна та Великобританія. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 7-му місці.

 
Статистика за 28 листопада

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 62 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 43 мільйона пацієнтів. Вже померло 1 457 212 людей з COVID-19.

Що передувало: За добу, 27 листопада, в Україні зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу – 16 294, при цьому 184 хворих померло, було госпіталізовано 1 639 осіб, одужало 8 897 осіб.

Знати більше: Як не платити за тестування та лікування COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Теми: коронавірус


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