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Украина 7-я в мире по скорости распространения COVID

Воскресенье, 29 ноября 2020, 00:30

По количеству новых случаев COVID-19 Украина занимает 7 место среди других стран мира.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Украина и Великобритания. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 7-м месте.

 
Статистика за 28 ноября

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 62 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 43 миллиона пациентов. Уже умерло 1 457 212 людей с COVID-19.

Что предшествовало: За сутки, 27 ноября, в Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса – 16 294, при этом 184 больных умерло, были госпитализированы 1639 человек, выздоровели 8897 человек.

Знать больше: Как не платить за тестирование и лечение COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко

Темы: коронавирус


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