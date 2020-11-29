Понад третину заражень COVID-19 діагностують в Європі — ВООЗ

Минулої доби в країнах Європи діагностували майже 200 тисяч випадків COVID-19.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: В світі за добу, 28 листопада, виявили 571 934 випадки зараження коронавірусом, зокрема, 193 685 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні діагностували рекордні 16 294 зараженя.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Україна та Великобританія. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 7-му місці.

Статистика 27 листопада

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 62 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 43 мільйона пацієнтів. Вже померло 1 457 212 людей з COVID-19.

Що передувало: За добу, 27 листопада, в Україні зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу – 16 294, при цьому 184 хворих померло, було госпіталізовано 1 639 осіб, одужало 8 897 осіб.

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