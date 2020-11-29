Более трети заражений COVID-19 диагностируют в Европе — ВОЗ

За прошедшие сутки в странах Европы диагностировали почти 200 000 случаев COVID-19.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире за сутки, 28 ноября, обнаружили 571 934 случая заражения коронавируса, в частности, 193 685 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине диагностировали рекордные 16 294 заражены.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Украина и Великобритания. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 7-м месте.

Статистика 27 ноября

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 62 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 43 миллиона пациентов. Уже умерло 1 457 212 людей с COVID-19.

Что предшествовало: За сутки, 27 ноября, в Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса – 16 294, при этом 184 больных умерло, были госпитализированы 1639 человек, выздоровели 8897 человек.

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