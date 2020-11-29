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Китайський зонд Chang'e 5 досяг Місяця і готується здійснити посадку

Неділя, 29 листопада 2020, 06:33

Китайська автоматична місячна станція Chang'e 5 в неділю ввечері повинна здійснити посадку на Місяць.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Зонд здійснить посадку в районі Океану Бур, що в західній частині видимої сторони Місяця. У наступні завдання Chang'e 5 входить збір близько 2 кг геологічної породи і доставка їх на Землю.

Повернення апарату на Землю заплановано на 14-15 грудня.

Безпосередньо на поверхні Місяця апарат проведе не більше однієї місячної доби (14 земних днів) поки в районі посадки буде світло, оскільки апарат не обладнаний радіоізотопними нагрівачами, щоб витримати холодні місячні ночі.

Що передувало: Китайська ракета-носій "Long March 5" відправилась на Місяць, звідки, вперше за 44 роки, має доправити місячну породу на Землю.  

Теми: космос


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