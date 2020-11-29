Китайский зонд Chang'e 5 достиг Луны и готовится совершить посадку

Китайская автоматическая лунная станция Chang'e 5 в воскресенье вечером должна совершить посадку на Луну.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Зонд прилунится в районе Океана Бурь в западной части видимой стороны Луны. В последующие задачи Chang'e 5 входит сбор около 2 кг геологической породы и доставка их на Землю.

Возвращение аппарата на Землю запланировано на 14-15 декабря.

Непосредственно на поверхности Луны аппарат проведет не более одних лунных суток (14 земных дней) пока в районе посадки будет светло, поскольку аппарат не оборудован радиоизотопными нагревателями, чтобы выдержать холодные лунные ночи.

Что предшествовало: Китайская ракета-носитель "Long March 5" вывела на орбиту Земли зонд, который впервые за 44 года, должен доставить породу Луны на Землю.