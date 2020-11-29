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Формування Росії на Донбасі дев’ять разів порушили перемир'я

Неділя, 29 листопада 2020, 06:29
Формування Росії на Донбасі дев’ять разів порушили перемир'я

Минулої доби збройні формування Російської Федерації на Донбасі дев’ять разів порушили перемир'я.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 28 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили досягнуті мирні домовленості.

Так, вогнем із великокаліберного кулемета противник намагався спровокувати наших воїнів неподалік Луганського. Дві ворожі провокації із застосуванням ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї відмічено поблизу Південного. Ще чотири порушення режиму припинення вогню задокументовано у районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці впродовж доби противник застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А у вечірній час з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Окрім того, на Приазов’ї задокументовано проліт БПЛА противника типу "квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень не було".

Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі без обстрілів.

Теми: ООС
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