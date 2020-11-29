Формирования России на Донбассе девять раз нарушили перемирие

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе девять раз нарушили перемирие

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 28 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили достигнутые мирные договоренности.

Так, огнем из крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать наших воинов неподалеку Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия отмечено вблизи Южного. Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в вечернее время со стороны временно оккупированной Ужовка в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Кроме того, на Приазовье задокументировано пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Украинский средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник было подавлено.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было".

Детали: С начала текущих суток на Донбассе без обстрелов.