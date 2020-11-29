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У Чернівцях 29 листопада проходить другий тур виборів міського голови

Неділя, 29 листопада 2020, 07:05
У Чернівцях 29 листопада проходить другий тур виборів міського голови

У Чернівцях у неділю, 29 листопада, відбувається повторне голосування на виборах міського голови. За крісло мера Чернівців змагаються кандидати, пов'язані з ОПЗЖ і "Самопоміччю".

Джерело: ЦВК

Деталі: Виборчі дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

У другому турі в Чернівцях за пост міського голови боротимуться Роман Клічук та Віталій Михайлішин.

Роман Клічук висувається від місцевої організації партії "Єдина альтернатива", а Віталій Михайлішин – від місцевої організації партії "Команда Михайлішина".

За даними "Чесно", Михайлішин має зв'язки з "Опозиційною платформою – За життя" (у 2019 році профінансував ОПЗЖ на 1,2 мільйони гривень і балотувався до Верховної Ради від неї по 201 округу), а Клічук – із "Самопоміччю" (у 2018 році профінансував "Самопоміч" на 900 гривень, а в 2019 році став членом цієї партії і балотувався до парламенту 89-м у її списку).

За підсумками голосування з виборів міського голови 25 жовтня вони отримали найбільшу кількість голосів виборців: Клічук – 27,29 %, Михайлішин – 21,33 %.

Нинішній мер Чернівців Олексій Каспрук тоді отримав 18,15% голосів.

Крім того, 29 листопада, згідно з даними ЦВК, також відбудуться вибори в Першотравневській сільській раді Нікопольського району Дніпропетровської області.

Результати голосування повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня включно.

Нагадаємо: 28 листопада до Центрвиборчкому надійшла інформація від Чернівецької міської територіальної виборчої комісії щодо загрози належній організації та проведенню голосування у день повторного голосування на виборах Чернівецького міського голови.

Українська правда

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Теми: вибориЧернівцімісцева влада
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