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В Черновцах 29 ноября проходит второй тур выборов мэра

Воскресенье, 29 ноября 2020, 08:05

В Черновцах в воскресенье, 29 ноября, происходит повторное голосование на выборах городского головы. За кресло городского головы Черновцов соревнуются кандидаты, связанные с ОПЗЖ и "Самопомощью".

Источник: ЦИК

Детали: Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Во втором туре в Черновцах за пост городского головы будут бороться Роман Кличук и Виталий Михайлишин.

Роман Кличук выдвигается от местной организации партии "Единая альтернатива", а Виталий Михайлишин - от местной организации партии "Команда Михайлишина".

По данным "Честно", Михайлишин имеет связи с "Оппозиционной платформой - За жизнь" (в 2019 году профинансировал ОПЗЖ на 1,2 миллиона гривен и баллотировался в Верховную Раду от нее по 201 округу), а Кличук - с "Самопомощью" (в 2018 году профинансировал "Самопомощь" на 900 гривен, а в 2019 году стал членом этой партии и баллотировался в парламент 89-м в ее списке).

По итогам голосования по выборам городского головы 25 октября они получили наибольшее количество голосов избирателей: Кличук - 27,29%, Михайлишин - 21,33%.

Нынешний мэр Черновцов Алексей Каспрук тогда получил 18,15% голосов.

Кроме того, 29 ноября, по данным ЦИК, также состоятся выборы в Первомайск сельском совете Никопольского района Днепропетровской области.

Напомним: 28 ноября в Центризбирком поступила информация от Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии об угрозе надлежащей организации и проведению голосования в день повторного голосования на выборах Черновицкого городского головы.

Украинская правда
Темы: виборыЧерновцыместная власть


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