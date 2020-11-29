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Коронавірус: в Україні майже 13 тисяч нових заражень, 120 людей померли

Неділя, 29 листопада 2020, 07:21
Коронавірус: в Україні майже 13 тисяч нових заражень, 120 людей померли

Протягом минулої доби в Україні виявили ще 12 978 випадків COVID-19, 120 хворих померли, 1 561 особі знадобилась шпиталізація.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Зокрема, захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Києві (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.

Одужало за добу 4 243 особи.

Протягом суботи здійснено тестувань – 49 180 (зокрема методом ПЛР – 39 233, методом ІФА – 9 947).

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 722 679 осіб, хвороба забрала життя 12 213 українців.

 

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 27 листопада, в Україні було зафіксовано рекорд за кількістю випадків коронавірусу – 16 294, при цьому 184 хворих померло, було госпіталізовано 1 639 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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