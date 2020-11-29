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Коронавирус: в Украине почти 13 тысяч новых заражений, 120 человек умерли

Воскресенье, 29 ноября 2020, 08:21

За прошедшие сутки в Украине обнаружили еще 12 978 случаев COVID-19, 120 больных умерли, 1561 человеку понадобилась госпитализация.

Источник: данные Минздрава

Детали: В частности, заболели 599 детей и 408 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Выздоровели за сутки 4243 человека.

В течение субботы осуществлено тестирований - 49180 (в частности методом ПЦР - 39233, методом ИФА - 9947).

За все время пандемии в Украине заболело уже 722 679 человек, болезнь унесла жизни 12 213 украинцев.

Напомним: 27 ноября в Украине был зафиксирован рекорд по количеству случаев коронавируса - 16294, при этом 184 больных умерло, были госпитализированы 1639 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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