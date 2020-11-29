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Львовщина: в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛ

Воскресенье, 29 ноября 2020, 10:20
Львовщина: в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛ

28 ноября полицейские получили информацию, что в Жовкве на Львовщине из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерло два человека, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Источник: сообщение Нацполиции Львовской области

Детали: Полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жовковской больницы. Как предварительно установили правоохранители, причиной смерти стала дыхательная недостаточность.

По данному факту следователи Жовковского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.367 (служебная халатность) и ч.2 ст 119 (убийство по неосторожности) УКУ.

Дословно: "Установлено, что 27 ноября в период с 17.50 до 19.10 отсутствовало электроснабжение в Жовковской районной больнице. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность".

Дополнительно: Правоохранители установили, что в больнице есть два электрических генератора на случай аварийного отключения света, однако их не использовали.

Обновление: В Офисе президента и во Львовской обладминистрации отреагировали на смерть пациентов в больнице в Жовкве. Чиновники заявили, что департамент здравоохранения ЛОГА начал служебную проверку действий медицинских работников Жовковской ЦРБ.

Украинская правда

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Темы: Львовщина
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