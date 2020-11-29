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У Британії стурбовані ситуацією довкола вбивства "батька" ядерної програми Ірану

Неділя, 29 листопада 2020, 10:41

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що стурбований ситуацією у зв’язку з убивством вченого, що займався ядерною програмою Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми стурбовані ситуацією в Ірані та регіоні загалом - ми хотіли б послаблення напруги… Ми все ще чекаємо на більше деталей, щоб побачити повну картину того, що сталося в Ірані. Але ми будемо керуватися міжнародним гуманітарним правом, яке однозначно проти атак на цивільних осіб", - зазначив Домінік Рааб.

Як повідомлялося раніше, 27 листопада поблизу Тегерана в перестрілці вбили "батька" ядерної програми Ірану Мохсена Фахрізаде-Махаваді. В уряді заявили, що "озброєні терористичні елементи" напали на машину, в якій був Фахрізаде, від отриманих поранень він помер.

Верховний лідер Ірану пообіцяв у суботу помститися за вбивство Фахрізаде,  який, як вважають уряди Заходу та Ізраїлю, був архітектором таємної іранської програми з виробництва зброї.

Президент Ірану негайно звинуватив у вбивстві Ізраїль. Ізраїль відмовився коментувати вбивство Фахрізаде.

Білий дім, Пентагон, Державний департамент США та ЦРУ також відмовились коментувати це вбивство, як і перехідна команда обраного президента Джо Байдена. 

Євросоюз назвав вбивство злочинним актом та закликав сторони уникати подальшої ескалації. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіявбивствоІран
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