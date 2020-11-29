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В Британии обеспокоены ситуацией вокруг убийства "отца" ядерной программы Ирана

Воскресенье, 29 ноября 2020, 11:41

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что обеспокоен ситуацией в связи с убийством ученого, который занимался ядерной программой Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы обеспокоены ситуацией в Иране и регионе в целом - мы хотели бы ослабления напряжения ... Мы все еще ждем больше деталей, чтобы увидеть полную картину случившегося в Иране. Но мы будем руководствоваться международным гуманитарным правом, которое однозначно против атак на гражданских лиц", - отметил Доминик Рааб.

Как сообщалось ранее, 27 ноября вблизи Тегерана в перестрелке убили "отца" ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде-Махавади. В правительстве заявили, что "вооруженные террористические элементы" напали на машину, в которой был Фахризаде, от полученных ранений он скончался.

Верховный лидер Ирана пообещал в субботу отомстить за убийство Фахризаде, который, как считают правительства Запада и Израиля, был архитектором тайной иранской программы по производству оружия.

Президент Ирана немедленно обвинил в убийстве Израиль. Израиль отказался комментировать убийство Фахризаде.

Белый дом, Пентагон, Государственный департамент США и ЦРУ также отказались комментировать это убийство, как и переходная команда избранного президента Джо Байдена.

Накануне Евросоюз назвал убийство преступным актом и призвал стороны избегать дальнейшей эскалации.

Темы: ВеликобританияубийствоИран


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