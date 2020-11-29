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Біля офісу "Нацкорпусу" в Києві пролунав вибух

Неділя, 29 листопада 2020, 12:24

Вночі 29 листопада пролунав вибух біля офісу однієї з політичних партій на вулиці Зої Гайдай у Києві.

Джерело: повідомлення Національної поліції Києва, пресслужба "Нацкорпусу"

Деталі: Вранці 29 листопада Національна поліція повідомила про вибух (ймовірно гранати) біля офісу однієї з політичних партій у Києві.

У "Нацкорпусі" зазначили, що близько 2 години ночі "невідомі кинули гранату РГД-5" під центральний офіс Національного Корпусу (вул. Зої Гайдай, 9/8).

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дослівно: "Це вже другий подібний випадок за останній час. Як і минулого разу (випадок, який стався 25 жовтня 2020 року) гранату кинули в офіс, що знаходиться на першому поверсі багатоповерхового будинку. Поряд з приміщенням розташована парковка та магазини. Постраждати міг будь-хто, адже навколо постійно перебуває багато людей.

Вчора Національний Корпус провів масштабну акцію під посольством РФ, де нагадав, що саме Росія, як юридична та ідеологічна наступниця СРСР, відповідальна за Голодомори в Україні. Вважаємо, що вибух в офісі пов’язаний як з цією акцією, так і загалом з активною діяльністю Нацкорпусу по боротьбі з російською агентурою в Україні".

Нагадаємо: 28 листопада "Національний Корпус" провів акцію біля посольства Російської Федерації у Києві в День пам’яті жертв Голодомору.

Українська правда
Теми: вибухКиїв


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