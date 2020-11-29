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Возле офиса "Нацкорпуса" в Киеве прогремел взрыв

Воскресенье, 29 ноября 2020, 11:24
Возле офиса Нацкорпуса в Киеве прогремел взрыв

Ночью 29 ноября прогремел взрыв у офиса одной из политических партий на улице Зои Гайдай в Киеве.

Источник: сообщение Национальной полиции Киева, пресс-служба "Нацкорпуса"

Детали: Утром 29 ноября Национальная полиция сообщила о взрыве (вероятно гранаты) возле офиса одной из политических партий в Киеве.

В "Нацкорпусе" отметили, что около 2 часов ночи "неизвестные бросили гранату РГД-5" под центральный офис Национального Корпуса (ул. Зои Гайдай, 9/8).

В результате инцидента никто не пострадал.

Дословно: "Это уже второй подобный случай за последнее время. Как и в прошлый раз (случай, который произошел 25 октября) гранату бросили в офис, который находится на первом этаже многоэтажного дома. Рядом с помещением расположена парковка и магазины. Пострадать мог кто угодно, ведь вокруг постоянно находится много людей.

Вчера Национальный Корпус провел масштабную акцию под посольством РФ, где напомнил, что именно Россия, как юридическая и идеологическая преемница СССР, ответственна за Голодомор в Украине. Считаем, что взрыв в офисе связан как с этой акцией, так и в целом с активной деятельностью Нацкорпуса по борьбе с российской агентурой в Украине".

Напомним: Национальный Корпус 28 ноября провел акцию у посольства Российской Федерации в Киеве в День памяти жертв Голодомора.

Украинская правда

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Темы: взрывКиев
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