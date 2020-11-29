Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тисячі людей і сльозогінний газ: у Польщі тривають протести проти посилення заборони абортів

Неділя, 29 листопада 2020, 14:27

У Варшаві та ще десятку міст увечері 28 листопада знову пройшли марші протесту проти посилення заборони абортів в країні до майже повної; поліція у Варшаві застосувала проти учасниць сльозогінний газ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Найбільша акція за участі кількох тисяч осіб зібралася у Варшаві. На додачу до основного гасла протесту, учасниці також відзначали 102-гу річницю надання польським жінкам виборчих прав.

"Не для того ми вибороли громадянські права понад сторіччя тому, щоб зараз законодавці відбирали у нас наші людські права", - лунало на варшавській демонстрації. 

Поліція постійно закликала протестувальників розійтися, наголошуючи, що в умовах карантину акція незаконна, та декілька разів блокувала рух. Люди у відповідь вигукували, що мають право на протест.

Під час руху колони біля Лазенковської дороги сталась дрібна сутичка з поліцією, проти протестувальників застосували сльозогінний газ. Від газу постраждала і депутатка польського Сейму Барбара Новацька. 

Деякий час після запланованого завершення акції люди не могли почати розходитися через те, що їх з усіх боків блокував кордон поліції. 

Загалом під час акції у Варшаві поліція затримала 10 осіб. 

Раніше мер Варшави Рафал Тшасковський, суперник Анджея Дуди на останніх президентських виборах, попередив правоохоронців про можливу зупинку співфінансування поліції, якщо силовики не припининять невиправдано застосовувати силу до учасників мітингів проти заборони абортів.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. 

Після цього у Варшаві та по всій країні почалися масові акції протесту. 

Президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

Читайте також: Влада під напругою: як протести у Польщі поставили коаліцію на межу розпаду.

Теми: Польщамітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Арахамія розповів, яка ймовірність введення повного локдауну в Україні

ОновленоТрагедія в реанімації: в ОП розкрили деталі й пообіцяли кадрові висновки

відеоУ Мінську силовики розганяють мітингувальників сльозогінним газом

Львівщина: в реанімації померли двоє хворих через відключення апаратів ШВЛ

Тихановська прокоментувала ймовірність військового вторгнення РФ у Білорусь

Коронавірус: в Україні майже 13 тисяч нових заражень, 120 людей померли

Усі новини...
Польща
Мер Варшави пригрозив покарати поліцію за побиття протестувальників
У Польщі важко поранили двох студентів з України
У Польщі почався суд над 17 поліцейськими, яких підозрюють у "вибиванні" свідчень
Останні новини
16:02
Нафтогаз: для освоєння чорноморського шельфу треба мінімізувати ризики, пов'язані з РФ
15:59
Британія вважає наступний тиждень останнім, коли в перемовинах про Brexit можливі зволікання
15:47
В Україні кожна 9-та операція у РОS-терміналах проходить за допомогою гаджетів
15:36
Арахамія розповів, яка ймовірність введення повного локдауну в Україні
15:23
У Швейцарії проходить референдум щодо "глобальної" відповідальності бізнесу
14:53
В "Опорі" назвали явку у другому турі виборів мера Чернівців на 12:00
14:27
Тисячі людей і сльозогінний газ: у Польщі тривають протести проти посилення заборони абортів
14:06
ОновленоТрагедія в реанімації: в ОП розкрили деталі й пообіцяли кадрові висновки
13:48
Стало відомо на яку суму США надали фінансову допомогу Україні з 2014 року
13:29
відеоУ Мінську силовики розганяють мітингувальників сльозогінним газом
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!