Тисячі людей і сльозогінний газ: у Польщі тривають протести проти посилення заборони абортів

У Варшаві та ще десятку міст увечері 28 листопада знову пройшли марші протесту проти посилення заборони абортів в країні до майже повної; поліція у Варшаві застосувала проти учасниць сльозогінний газ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Найбільша акція за участі кількох тисяч осіб зібралася у Варшаві. На додачу до основного гасла протесту, учасниці також відзначали 102-гу річницю надання польським жінкам виборчих прав.

"Не для того ми вибороли громадянські права понад сторіччя тому, щоб зараз законодавці відбирали у нас наші людські права", - лунало на варшавській демонстрації.

Поліція постійно закликала протестувальників розійтися, наголошуючи, що в умовах карантину акція незаконна, та декілька разів блокувала рух. Люди у відповідь вигукували, що мають право на протест.

Protestujący w Warszawie #strajkkobiet zostali zablokowani przez policję na ulicy #waryńskiego w okolicy #MSWiA. W pewnym momencie jednak to demonstranci otoczyli policję, przedzierając się od strony ronda Jazdy Polskiej @RMF24pl pic.twitter.com/ZPXhR7ZYWd — Michał Dukaczewski (@mdukaczewski) November 28, 2020

Під час руху колони біля Лазенковської дороги сталась дрібна сутичка з поліцією, проти протестувальників застосували сльозогінний газ. Від газу постраждала і депутатка польського Сейму Барбара Новацька.

Деякий час після запланованого завершення акції люди не могли почати розходитися через те, що їх з усіх боків блокував кордон поліції.

Загалом під час акції у Варшаві поліція затримала 10 осіб.

Раніше мер Варшави Рафал Тшасковський, суперник Анджея Дуди на останніх президентських виборах, попередив правоохоронців про можливу зупинку співфінансування поліції, якщо силовики не припининять невиправдано застосовувати силу до учасників мітингів проти заборони абортів.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після цього у Варшаві та по всій країні почалися масові акції протесту.

Президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

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