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В Польше продолжились протесты против усиления запрета абортов, есть задержанные

Воскресенье, 29 ноября 2020, 13:27

В Варшаве и еще десятке городов вечером 28 ноября снова прошли марши протеста против усиления запрета абортов в стране до почти полной; полиция в Варшаве применила против участников слезоточивый газ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Самая крупная акция с участием нескольких тысяч человек собралась в Варшаве. В дополнение к основному лозунгу протеста, участники также отмечали 102-ю годовщину предоставления польским женщинам избирательных прав.

"Не для того мы завоевали гражданские права более века назад, чтобы сейчас законодатели отбирали у нас наши человеческие права", - звучало на варшавской демонстрации.

Полиция постоянно призывала протестующих разойтись, отмечая, что в условиях карантина акция незаконна, и несколько раз блокировала движение. Люди в ответ кричали, что имеют право на протест.

Во время движения колонны у Лазенковской дороги произошла мелкая стычка с полицией, против протестующих применили слезоточивый газ. От газа пострадала и депутат польского Сейма Барбара Новацкая.

Некоторое время после запланированного завершения акции люди не могли начать расходиться из-за того, что их со всех сторон блокировали силовики.

Всего в ходе акции в Варшаве полиция задержала 10 человек.

Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковський, соперник Анджея Дуды на последних президентских выборах, предупредил правоохранителей о возможной остановке софинансирования полиции, если силовики не перестанут неоправданно применять силу к участникам митингов против запрета абортов.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и по всей стране начались массовые акции протеста.

Президент Дуда заявил, что внесет предложение в Сейм, которое предусматривает, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

Читайте также: Власть под напряжением: как протесты в Польше поставили коалицию на грань распада.

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Темы: Польшамитинги
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