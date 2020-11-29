В "Опорі" назвали явку у другому турі виборів мера Чернівців на 12:00

Явка виборців у Чернівцях, де в неділю проходить повторне голосування на виборах міського голови, станом на 12:00 становить 6,5%.

Джерело: повідомлення громадянської мережі "Опора"

Дослівно: "Додатковим фактором ризику, що зменшує можливості контролю за реалізацією законних процедур є низька активність виборців, яка за даними ОПОРИ складає 6,5% (похибка 0,75%) і є меншою, порівняно з явкою в інших містах під час повторного голосування 15 (8,6%) і 22 листопада (9,7% станом на 12:00)".

Деталі: На момент відкриття виборчих дільниць і в перші години повторного голосування з виборів міського голови в місті Чернівці спостерігачі не зафіксували серйозних зловживань чи конфліктних ситуацій, що можуть дестабілізувати перебіг голосування та негативно вплинути на результати волевиявлення.

Нагадаємо: У Чернівцях у неділю, 29 листопада, відбувається повторне голосування на виборах міського голови. За крісло мера Чернівців змагаються Роман Клічук та Віталій Михайлішин.