Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В "Опорі" назвали явку у другому турі виборів мера Чернівців на 12:00

Неділя, 29 листопада 2020, 14:53

Явка виборців у Чернівцях, де в неділю проходить повторне голосування на виборах міського голови, станом на 12:00 становить 6,5%.

Джерело: повідомлення громадянської мережі "Опора"

Дослівно: "Додатковим фактором ризику, що зменшує можливості контролю за реалізацією законних процедур  є низька активність виборців, яка за даними ОПОРИ складає 6,5% (похибка 0,75%) і є меншою, порівняно з явкою в інших містах під час повторного голосування 15 (8,6%) і 22 листопада (9,7% станом на 12:00)".

 

Деталі: На момент відкриття виборчих дільниць і в перші години повторного голосування з виборів міського голови в місті Чернівці спостерігачі не зафіксували серйозних зловживань чи конфліктних ситуацій, що можуть дестабілізувати перебіг голосування та негативно вплинути на результати волевиявлення.

Нагадаємо: У Чернівцях у неділю, 29 листопада, відбувається повторне голосування на виборах міського голови. За крісло мера Чернівців змагаються Роман Клічук та Віталій Михайлішин.

Українська правда
Теми: Чернівцівиборимісцева влада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Арахамія розповів, яка ймовірність введення повного локдауну в Україні

ОновленоТрагедія в реанімації: в ОП розкрили деталі й пообіцяли кадрові висновки

відеоУ Мінську силовики розганяють мітингувальників сльозогінним газом

Львівщина: в реанімації померли двоє хворих через відключення апаратів ШВЛ

Тихановська прокоментувала ймовірність військового вторгнення РФ у Білорусь

Коронавірус: в Україні майже 13 тисяч нових заражень, 120 людей померли

Усі новини...
Чернівці
У Чернівцях 29 листопада проходить другий тур виборів міського голови
Вибори мера Чернівців опинилися під загрозою – ЦВК
За крісло мера Чернівців позмагаються кандидати, пов'язані з ОПЗЖ і "Самопоміччю"
Останні новини
16:02
Нафтогаз: для освоєння чорноморського шельфу треба мінімізувати ризики, пов'язані з РФ
15:59
Британія вважає наступний тиждень останнім, коли в перемовинах про Brexit можливі зволікання
15:47
В Україні кожна 9-та операція у РОS-терміналах проходить за допомогою гаджетів
15:36
Арахамія розповів, яка ймовірність введення повного локдауну в Україні
15:23
У Швейцарії проходить референдум щодо "глобальної" відповідальності бізнесу
14:53
В "Опорі" назвали явку у другому турі виборів мера Чернівців на 12:00
14:27
Тисячі людей і сльозогінний газ: у Польщі тривають протести проти посилення заборони абортів
14:06
ОновленоТрагедія в реанімації: в ОП розкрили деталі й пообіцяли кадрові висновки
13:48
Стало відомо на яку суму США надали фінансову допомогу Україні з 2014 року
13:29
відеоУ Мінську силовики розганяють мітингувальників сльозогінним газом
Усі новини...