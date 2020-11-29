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В "Опоре" назвали явку во втором туре выборов мэра Черновцов на 12:00

Воскресенье, 29 ноября 2020, 14:53

Явка избирателей в Черновцах, где в воскресенье проходит повторное голосование на выборах городского головы, по состоянию на 12:00 составляет 6,5%.

Источник: сообщение гражданской сети "Опора"

Дословно: "Дополнительным фактором риска, который уменьшает возможности контроля за реализацией законных процедур, является низкая активность избирателей, которая по данным ОПОРЫ составляет 6,5% (погрешность 0,75%) и является меньшей в сравнении с явкой в ​​других городах во время повторного голосования 15-го (8,6%) и 22 ноября (9,7% по состоянию на 12:00)".

 

Детали: На момент открытия избирательных участков и в первые часы повторного голосования на выборах городского головы в Черновцах наблюдатели не зафиксировали серьезных злоупотреблений или конфликтных ситуаций, которые могут дестабилизировать ход голосования и негативно повлиять на результаты волеизъявления.

Напомним: В Черновцах в воскресенье, 29 ноября, проходит повторное голосование на выборах городского головы. За кресло мэра Черновцов соревнуются Роман Кличук и Виталий Михайлишин.

Украинская правда
Темы: Черновцывиборыместная власть


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