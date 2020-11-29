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У центрі Львова закрили нічний клуб: сотня людей без масок

Неділя, 29 листопада 2020, 17:00
У центрі Львова закрили нічний клуб: сотня людей без масок

У центрі Львова поліцейські припинили роботу нічного клубу HiresH Night Club, який працював з порушенням карантинних вимог.

Джерело: поліція Львівської області, Zaxid.net

Дослівно поліція: "29 листопада під час відпрацювання співробітники Личаківського відділу поліції виявили, що на вулиці Петрушевича у Львові, попри "карантин вихідного дня", працює нічний клуб".

"Як встановили правоохоронці, близько 1:00 ночі у закладі перебували близько ста осіб – відвідувачів та працівників, усі вони були без масок.

Також правоохоронці з’ясували, що нічний клуб працював за зачиненими дверима – у нього пускали лише за попереднім записом або за дзвінком.

 

Поліцейські припинили роботу закладу та встановили особи усіх, хто там перебував".

Деталі: За фактом слідчі Личаківського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 відкрили кримінальне провадження ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

 

Поліція не вказує назву нічного клубу, однак місцеве видання Zaxid.net повідомляє, що йдеться про HiresH Night Club у центрі Львова.

Що передувало: 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин із "локдауном вихідного дня". Обмеження запровадили до 30 листопада, але не виключали їх продовження й до кінця року.

Українська правда

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Теми: Львівкарантинполіція
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