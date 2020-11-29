В центре Львова закрыли ночной клуб: сотня людей без масок

В центре Львова полицейские прекратили работу ночного клуба HiresH Night Club, который работал с нарушением карантинных требований.

Источник: полиция Львовской области, Zaxid.net

Дословно полиция: "29 ноября во время отработки сотрудники Лычаковского отдела полиции обнаружили, что на улице Петрушевича во Львове, несмотря на "карантин выходного дня", работает ночной клуб".

"Как установили правоохранители, около 1:00 ночи в заведении находились около ста человек – посетителей и работников, все они были без масок.

Также правоохранители выяснили, что ночной клуб работал за закрытыми дверями – в него пускали только по предварительной записи или по звонку.

Полицейские прекратили работу заведения и установили личности всех, кто там находился".

Детали: По факту следователи Лычаковского отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1 открыли уголовное производство ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Полиция не указывает название ночного клуба, однако местное издание Zaxid.net сообщает, что речь идет о HiresH Night Club в центре Львова.

Что предшествовало: 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничение ввели до 30 ноября, но не исключали их продолжения и до конца года.