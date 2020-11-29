Під час другого туру виборів мера Чернівців поліція зареєструвала 9 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства.

Джерело: поліція Чернівецької області

Деталі: Зокрема, у зверненнях йшлося про здійснення виборцями фото- і відеофіксації в кабінах для голосування, незаконну агітацію та ймовірну спробу підкупу виборців.

Також буковинські правоохоронці зареєстрували два випадки незаконних дій із виборчими бюлетенями. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження.

У неділю вранці на одній із дільниць члени комісії підписали протокол про підрахунок голосів виборців задовго до встановлення результатів виборів. Відомості про цей факт слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Ще одне кримінальне провадження поліцейські розпочали за фактом видачі членом комісії двох бюлетенів одній особі. Таким чином жінка-виборець здійснила волевиявлення за себе та свого сина. Такі протиправні дії кваліфікуються за ознаками частини 3 статті 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу України.

Інформацію по інших 7 повідомленнях, що стосувалися виборів Чернівецького міського голови, правоохоронці наразі перевіряють.

Довідка: У Чернівцях у неділю, 29 листопада, відбувається повторне голосування на виборах міського голови. За крісло мера Чернівців змагаються Роман Клічук та Віталій Михайлішин.