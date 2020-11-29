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Выборы в Черновцах: открыто 2 производства, еще 9 сообщений проверяют

Воскресенье, 29 ноября 2020, 17:35
Выборы в Черновцах: открыто 2 производства, еще 9 сообщений проверяют

Во время второго тура выборов мэра Черновцов полиция зарегистрировала 11 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Источник: полиция Черновицкой области

Детали: В частности, в обращениях шла речь об осуществлении избирателями фото- и видеофиксации в кабинах для голосования, незаконной агитации и вероятной попытке подкупа избирателей.

Также буковинские правоохранители зарегистрировали два случая незаконных действий с избирательными бюллетенями. По обоим фактам следователи начали уголовные производства.

В воскресенье утром на одном из участков члены комиссии подписали протокол о подсчете голосов избирателей задолго до установления результатов выборов. Сведения об этом факте следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 4 статьи 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Еще одно уголовное производство полицейские начали по факту выдачи членом комиссии двух бюллетеней одному лицу. Таким образом женщина-избиратель осуществила волеизъявления за себя и своего сына. Такие противоправные действия квалифицируются по признакам части 3 статьи 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины.

Информацию по другим сообщениям, касающимся выборов Черновицкого городского головы, правоохранители проверяют.

Справка: В Черновцах в воскресенье, 29 ноября, проходит повторное голосование на выборах городского головы. За кресло мэра Черновцов соревнуются Роман Кличук и Виталий Михайлишин.

Украинская правда

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Темы: Черновцывиборыполиция
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