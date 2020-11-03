Колапс із КС: комітет підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав

Антикорупційний комітет парламенту підтримав законопроєкт спікера Дмитра Разумкова щодо відновлення електронного декларування в первинному вигляді.

Джерело: трансляція засідання комітету, рух "Чесно"

Деталі: Рішення комітету - визнати законопрєкт №4304 таким, що відповідає нормам антикорупційному законодавству, рекомендувати Верховній Раді включити його до порядку денного та ухвалити проєкт за основу та в цілому, тобто відразу як закон.

Секретар комітету нардеп від "Батьківщини" Володимир Кабаченко рекомендував ухвалити законопрєкт Разумкова як найбільш компромісний. Проєкт президента нардеп назвав неконституційним.

Представник "Слуги народу" Олексій Жмеренецький висловив думку, що будь-яке рішення Верховної Ради з цього питання буде політичним та не відповідатиме в повній мірі нормам законодавства. За його словами, сесійна зала має сама вирішити, який законопроєкт підтримати.

"За" проголосували 7 членів комітету, 4 утримались, 2 - проти.

Законопроєкт президента Володимира Зеленського на засіданні не розглядали.

Що передувало: 2 листопада на нараді у Разумкова був запропонований механізм повернути е-декларування в первісному вигляді (навіть без виключення для суддів). А потім вже в нормальному режимі міняти закон за 2 місяці.

Президент Володимир Зеленський же вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".