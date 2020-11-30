За кількістю нових випадків COVID-19 Україна посідає восьме місце серед інших країн світу.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Німеччина та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 8-му місці.

СТАТИСТИКА ЗА 29 ЛИСТОПАДА

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 63 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 43 мільйона пацієнтів. Вже померло 1 464 754 людей з COVID-19.

Що передувало: За добу, 28 листопада, в Україні зафіксовано 12 978 випадків COVID-19, 120 хворих померли, 1 561 особі знадобилась шпиталізація.

Знати більше: Як не платити за тестування та лікування COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка