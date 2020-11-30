Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україна залишається світовим лідером за швидкістю поширення COVID — ВООЗ

Понеділок, 30 листопада 2020, 02:18
ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

За кількістю нових випадків COVID-19 Україна посідає восьме місце серед інших країн світу. 

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Німеччина та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 8-му місці.

 
СТАТИСТИКА ЗА 29 ЛИСТОПАДА

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 63 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 43 мільйона пацієнтів. Вже померло 1 464 754 людей з COVID-19.

Що передувало: За добу, 28 листопада, в Україні зафіксовано 12 978 випадків COVID-19, 120 хворих померли, 1 561 особі знадобилась шпиталізація. 

Знати більше: Як не платити за тестування та лікування COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Військові зірвали спробу ворожої ДРГ замінувати українські позиції

Слова Татарова про Ситника не відображають позиції Зеленського – ОП

Мером Чернівців буде бізнесмен і ексдепутат облради Клічук – екзит-пол

Через трагедію на Львівщині перевірять лікарні по всій Україні

У Києві ще більше зросла захворюваність на COVID-19

Арахамія розповів, яка ймовірність введення повного локдауну в Україні

Усі новини...
коронавірус
Степанов перевірив лікарню: половину кисневих точок "намалювали"
У Києві ще більше зросла захворюваність на COVID-19
У Сінгапурі народилася дитина з антитілами до коронавірусу – ЗМІ
Останні новини
02:18
Україна залишається світовим лідером за швидкістю поширення COVID — ВООЗ
01:30
ВідеоТестовий запуск міжпланетного корабля Spacex Starship заплановано на початок грудня
00:39
У Білорусі в неділю затримали журналістів, фотографа і 400 протестувальників
23:58
Проти лікаря Марадони почали розслідування
23:24
Степанов перевірив лікарню: половину кисневих точок "намалювали"
22:59
Військові зірвали спробу ворожої ДРГ замінувати українські позиції
22:33
Слова Татарова про Ситника не відображають позиції Зеленського – ОП
22:24
Трамп через програш поскаржився на суддів, Мін'юст і ФБР
21:44
Обирати мера Чернівців прийшло менше чверті виборців – "ОПОРА"
21:11
Мером Чернівців буде бізнесмен і ексдепутат облради Клічук – екзит-пол
Усі новини...