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Украина остается мировым лидером по скорости распространения COVID — ВОЗ

Понедельник, 30 ноября 2020, 02:18

По количеству новых случаев COVID-19 Украина занимает 8 место среди других стран мира.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Германия и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 8-м месте.

 
Статистика за 29 ноября

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 63 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 43 миллиона пациентов. Уже умерло 1 464 754 людей с COVID-19.

Что предшествовало: За сутки, 29 ноября, в Украине зафиксировано 12 978 случаев COVID-19, 120 больных умерли, 1561 человеку понадобилась госпитализация.

Знать больше: Как не платить за тестирование и лечение COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко

Темы: коронавирус


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