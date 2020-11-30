По количеству новых случаев COVID-19 Украина занимает 8 место среди других стран мира.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Германия и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 8-м месте.

Статистика за 29 ноября

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 63 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 43 миллиона пациентов. Уже умерло 1 464 754 людей с COVID-19.

Что предшествовало: За сутки, 29 ноября, в Украине зафиксировано 12 978 случаев COVID-19, 120 больных умерли, 1561 человеку понадобилась госпитализация.

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