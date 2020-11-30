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За сутки в мире обнаружили полмиллиона заражений. Всего случаев COVID уже 63 миллиона

Понедельник, 30 ноября 2020, 04:13

За прошедшие сутки только в странах Европы диагностировали почти 200 000 случаев COVID-19.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире за сутки, 28 ноября, обнаружили 501 058 случая заражения коронавируса, в частности, 162 182 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине диагностировали 12 978 заражены.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Германия и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 8-м месте.

 
Статистика за 29 ноября

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 63 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 43 миллиона пациентов. Уже умерло 1 465 048 людей с COVID-19.

Что предшествовало: За сутки, 29 ноября, в Украине зафиксировано 12 978 случаев COVID-19, 120 больных умерли, 1561 человеку понадобилась госпитализация.

Знать больше: Как не платить за тестирование и лечение COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко

Темы: коронавирус


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