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На Донбасі чотири порушення перемир'я, виявлено ворожу ДРГ

Понеділок, 30 листопада 2020, 07:14

Минулої доби, 29 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили перемир'я. Виявлено диверсійну групи окупанта.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 29 листопада, в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази знехтували домовленостями, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили у районі населеного пункту Катеринівка, застосувавши на цій ділянці гранатомети різних систем та міномети калібру 82 міліметри.

Поблизу Попасної ворог вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського, підрозділ Об’єднаних сил своєчасно виявив висування диверсійно-розвідувальної групи противника. Злагодженими діями українські захисники зірвали спробу ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ. Після вогневого контакту противник відійшов.

На шляху відступу ворожої ДРГ військовослужбовці підрозділу виявили засоби мінування російського виробництва, особисті речі диверсантів та інше військове спорядження.

Окрім того, на цій же ділянці українські воїни збили ворожий БПЛА типу "Гранат", який входить до комплексу забезпечення дій артилерії "Наводчик 2". Його ворожі диверсанти використовували для проведення розвідки та корегування свого підходу до наших позицій.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було".

Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі без обстрілів.

Теми: ООСДонбасРосіявійнаокупація


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