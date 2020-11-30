На Донбассе четыре нарушения перемирия, обнаружено вражескую ДРГ

За прошедшие сутки, 29 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили перемирие. Выявлено диверсионную группу России.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 29 ноября, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска четыре раза пренебрегли договоренностями, которые вступили в действие 27 июля 2020.

Режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили в районе населенного пункта Екатериновка, применив на этом участке гранатометы различных систем и минометы калибра 82 миллиметра.

Вблизи Попасной враг вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Луганского, подразделение Объединенных сил своевременно обнаружил выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника. Слаженными действиями украинские защитники сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск. После огневого контакта противник отошел.

На пути отступления вражеской ДРГ военнослужащие подразделения обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение.

Кроме того, на этом же участке украинские воины сбили вражеский БПЛА типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2". Его враждебные диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к нашим позициям.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было".

Детали: С начала текущих суток на Донбассе без обстрелов.