У НАТО готуються надати Грузії План дій щодо членства, рішення ще не ухвалене

Північно-Атлантичний альянс всерйоз вивчає можливість запросити Грузію до виконання Плану дій щодо членства, в той час як щодо України така можливість зараз навіть не дискутується.

Цю інформацію "Європейській правді" підтвердили численні джерела у Києві, Тбілісі та Брюсселі, йдеться у статті "Крок до НАТО без України"

"У штаб-квартирі НАТО на технічному рівні є згода про те, що Грузія має підстави отримати ПДЧ хоч завтра. Ба більше, багато хто схиляється до того, що вимоги майбутнього Плану Тбілісі значною мірою вже виконало, і країна в осяжній перспективі мала би стати 31-м членом Альянсу", - пояснює публікація.

Втім наразі бракує точного розуміння того, коли це станеться і чи не з’явиться під час голосування член Альянсу, який буде проти надання ПДЧ з політичних мотивів. Остаточної політичної згоди на цей крок ще немає, наполягають джерела ЄвроПравди. Рішення про надання ПДЧ, а також про запрошення до повноцінного членства у НАТО ухвалюють консенсусом.

Втім, те, що у НАТО в принципі почали вести дискусію про новий статус для Грузії, вже є украй важливим. Адже щодо України Альянс досі відмовлявся навіть говорити про таку можливість.

Оскільки офіційно узгодженого рішення про перспективу ПДЧ ще немає, у Брюсселі та у Тбілісі утримуються від заяв з цього приводу. Втім риторика генсека Альянсу Столтенберга щодо Грузії вже змінилася, а у розділі сайту НАТО, що описує відносини з Грузією, з’явилася додаткова згадка про те, що країна вже веде підготовку до членства "через розробку та успішну імплементацію Річних національних програм (РНП)".

Детальніше про це читайте у статті "Крок до НАТО без України: Грузія може отримати План дій щодо членства в Альянсі"