НАТО готовится дать Грузии План действий для членства, решение еще не принято

Североатлантический альянс всерьез изучает возможность пригласить Грузию к выполнению Плана действий для членства, в то время как относительно Украины такая возможность сейчас даже не обсуждается.

Эту информацию "Европейской правде" подтвердили многочисленные источники в Киеве, Тбилиси и Брюсселе, говорится в статье "Шаг в НАТО без Украины"

"В штаб-квартире НАТО на техническом уровне достигнуто согласие о том, что Грузия имеет основания получить ПДЧ хоть завтра. Более того, многие склоняются к тому, что Тбилиси в значительной степени уже выполнил требования будущего Плана, и страна в обозримой перспективе должна была стать 31-м членом Альянса", - объясняет публикация.

Впрочем, пока не хватает точного понимания того, когда это произойдет и не появится ли во время голосования член Альянса, который будет против предоставления ПДЧ по политическим мотивам. Окончательной политического согласия всех союзников на этот шаг еще нет, настаивают источники ЕвроПравды.

Решение о предоставлении ПДЧ, а также о приглашении к полноценному членству в НАТО принимаются консенсусом.

Впрочем, то, что в НАТО в принципе начали вести дискуссию о новом статусе для Грузии, уже является крайне важным. Ведь по Украине Альянс до сих пор отказывался даже говорить о такой возможности.

Поскольку официально согласованного решения о перспективе ПДЧ еще нет, в Брюсселе и в Тбилиси воздерживаются от заявлений по этому поводу. Впрочем риторика генсека Альянса Столтенберга по Грузии уже изменилась, а в разделе сайта НАТО который описывает отношения с Грузией, появилась дополнительная упоминание о том, что страна уже ведет подготовку к членству "через разработку и успешную имплементацию годовых национальных программ".

Подробнее об этом читайте в статье "Шаг в НАТО без Украины: Грузия может получить План действий для членству в Альянсе"