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ЦВК озвучило явку на виборах мера Чернівців

Понеділок, 30 листопада 2020, 08:51
ЦВК озвучило явку на виборах мера Чернівців

Явка в другому турі виборів мера Чернівців склала 22,65%.

Джерело: ЦВК

Дослівно: "Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях (явка виборців) на момент закінчення голосування, склала 22,65 % від загальної кількості виборців, включених до виборчих списків".

Деталі: В ЦВК нагадали, що явка виборців у день голосування з виборів Чернівецького міського голови 25 жовтня року склала 29,5 %, а загалом по Україні – 36,88 %.

Результати голосування з виборів Чернівецького мера мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня 2020 року включно.

Передісторія: 29 листопада в Чернівцях пройшов другий тур виборів мера. За даними екзит-полів перемагає представник партії "Єдина альтернатива", бізнесмен Роман Клічук.

Українська правда

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Теми: Чернівцівиборимісцева влада
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