ЦИК озвучил явку на выборах мэра Черновцов

Явка во втором туре выборов мэра Черновцов составила 22,65%.

Источник: ЦИК

Дословно: "Количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках (явка избирателей) на момент окончания голосования, составила 22,65% от общего количества избирателей, включенных в избирательные списки".

Детали: В ЦИК напомнили, что явка избирателей в день голосования по выборам Черновицкого городского головы 25 октября года составила 29,5%, а в целом по Украине - 36,88%.

Результаты голосования по выборам Черновицкого мэра должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 года включительно.

Предыстория: 29 ноября в Черновцах прошел второй тур выборов мэра. По данным экзит-полов побеждает представитель партии "Единая альтернатива", бизнесмен Роман Кличук.