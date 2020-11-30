Степанов: Україна – 29-та у Європі за смертністю від COVID
Україна знаходиться на 29-му місці в Європі за рівнем смертності від коронавірусу.
Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 30 листопада
Пряма мова: "По рівню смертності на 1 мільйон людей під час пандемії від COVID-19 ми знаходимось в Європі на 29-му місці. У нас це цей рівень смертності складає 280 на 1 млн осіб".
Деталі: Він додав, що цей показник значно нижчий, ніж, наприклад, у Польщі (смертність 450 осіб на 1 млн), у Франції ( 801 особа) чи Великобританії (856 осіб).
За словами Степанова, такі цифри в Україні – це "виключно заслуга медиків".
Загалом же за кількістю смертей – Україна уже 9-та у Європі.
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