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Степанов: Україна – 29-та у Європі за смертністю від COVID

Понеділок, 30 листопада 2020, 11:42
Фото з Facebook Степанова

Україна знаходиться на 29-му місці в Європі за рівнем смертності від коронавірусу.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 30 листопада  

Пряма мова: "По рівню смертності на 1 мільйон людей під час пандемії від COVID-19 ми знаходимось в Європі на 29-му місці. У нас це цей рівень смертності складає 280 на 1 млн осіб".

Деталі: Він додав, що цей показник значно нижчий, ніж, наприклад, у Польщі (смертність 450 осіб на 1 млн), у Франції ( 801 особа) чи Великобританії (856 осіб).

За словами Степанова, такі цифри в Україні – це "виключно заслуга медиків".  

Загалом же за кількістю смертей – Україна уже 9-та у Європі. 

 

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Ірина Балачук, УП
Теми: МОЗкоронавірусжертви


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