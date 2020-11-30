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Степанов: Украина – 29-я в Европе по смертности от COVID

Понедельник, 30 ноября 2020, 10:42
Степанов: Украина – 29-я в Европе по смертности от COVID
Фото с Facebook Степанова

Украина находится на 29-м месте в Европе по уровню смертности от коронавируса.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 30 ноября

Прямая речь: "По уровню смертности на 1 млн. человек во время пандемии от COVID-19 мы находимся в Европе на 29-м месте. У нас это этот уровень смертности составляет 280 на 1 млн человек".

Детали: Он добавил, что этот показатель значительно ниже, чем, например, в Польше (смертность 450 человек на 1 млн), во Франции (801 человек) или Великобритании (856 человек).

По словам Степанова, такие цифры в Украине – это "исключительно заслуга медиков".

В общем же по количеству смертей – Украина уже 9-я в Европе

 

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Ирина Балачук, УП

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Темы: Минздравкоронавирусжертвы
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